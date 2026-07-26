Gago descartó una lesión de Gonzalo Reyna y abordó situación de Gauthier

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, aclaró las situaciones de los refuerzos Gonzalo Reyna y Valentín Gauthier antes del partido frente a Audax Italiano.

El extremo argentino, primera incorporación azul para el segundo semestre, quedó fuera de la convocatoria porque todavía trabaja para alcanzar la condición física requerida por el cuerpo técnico, mientras que el defensor uruguayo llegó al país para someterse a los exámenes médicos previos a la firma de su contrato.

Sobre la ausencia de Reyna, quien aún no sumó minutos oficiales desde su llegada procedente de Racing Club, Gago descartó en TNT Sports que se encuentre lesionado: "Está entrenando normalmente y ajustando niveles de carga. Venía con un entrenamiento solo, que no es lo mismo que entrenar con todo el plantel. No lo vi todavía bien físicamente para poder jugar este partido ni para estar convocado".

El técnico detalló que el atacante retomará el martes los trabajos junto al grupo con una exigencia mayor para preparar su estreno: "Decidí que hoy entrene, que siga entrenando, que mañana descanse y que ya el martes empiece a entrenar con nosotros, con una carga alta de trabajo, para que esté preparado y de la mejor forma posible para jugar su primer partido".

En cuanto a Gauthier, zaguero de 22 años perteneciente a León de México, Gago fue consultado por las evaluaciones médicas que retrasaron su incorporación y evitó confirmar su llegada al plantel: "Son estudios que tiene que hacer el club a todo jugador que llega. A mí me corresponde hablar cuando el jugador está entrenando conmigo".

Luego utilizó el caso de Reyna para marcar la diferencia entre ambas situaciones: "Como el caso de Gonzalo, que no tiene ninguna lesión, viene entrenando con nosotros y a partir del martes va a estar disponible". De esta manera, el entrenador confirmó que Reyna ya forma parte de su planificación, mientras dejó la resolución sobre Gauthier en manos de la dirigencia y el área médica del club.