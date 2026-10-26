Gago: El equipo está con confianza y una identidad de juego, que es lo más importante

Fernando Gago, director técnico de Unviersidad de Chile, valoró el contundente 4-1 de su equipo sobre Everton por la fecha 25 de la Liga de Primera, con énfasis en el rendimiendo de un equipo que enfila cuatro victorias consecutivas en el torneo.

"Independientemente de la capacidad de gol, y —lo vengo diciendo desde que estoy acá—, el equipo está en una fase de construcción, de seguir afianzando, de cada partido llevarlo al máximo de sus posibilidades tanto individual y colectivamente", dijo en conferencia de prensa.

"El equipo está con una confianza, con una identidad de juego, que es lo que vengo planeando y lo que vengo diciendo, independiente del resultado en sí. Eso es lo más importante, y entender situaciones de partido como nos pasó hoy", sumó.

"Creíamos que el partido iba a haber momentos donde el equipo rival nos iba a presionar, donde iba a emparejar desde un hombre a hombre y toda situación que nosotros tengamos favorable teníamos que encontrar profundidad y finalizar la jugada", analizó del partido.

"Entiendo y creo que cuantas más herramientas y posibilidades le podamos dar al futbolista, va a tener mejor rendimiento, independiente del sistema de cómo se quiera jugar. Si hay conceptos, hay formas de afrontar los partidos que no se negocian, que tratamos de llevarlo a cabo todos los partidos", continuó.

Uno de los puntos más altos de la jornada fue el triplete de Eduardo Vargas, anotó un triplete: "Poco puedo decir de Eduardo por su trayectoria, por su deseo, sus ganas, la forma en que afronta cada partido y cómo entrena. Me pone muy contento por él, por su contundencia para marcar goles y su estado de ánimo; es un líder futbolístico muy importante para nosotros", dijo Gago.

Sobre Maximiliano Guerrero y sus cuatro asistencias en Rancagua, el técnico destacó que "es un chico que trabaja mucho, que escucha y que tiene ganas de seguir creciendo".

En miras al clásico con Universidad Católica de este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena (17:30), el DT azul también aclaró los cambios realizados en Rancagua: "Lo de Matías (Zaldivia) fue para cuidarlo porque estaba cargado en la semana, pero está bien y podría haber jugado los 90 minutos. Lo de Marcelo (Morales) fue por precaución tras una carga en el primer tiempo; descansará y prepararemos todo para que llegue bien".



"Obviamente vamos a ver y analizar el partido de Católica del miércoles (pendiente ante Audax Italiano por la fecha 24). A partir de mañana empezaremos a trabajar en lo que creemos y sentimos que es necesario para hacer un gran partido el próximo domingo", complementó.