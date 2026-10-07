Gago tras la caída contra Antofagasta en Copa Chile: "Todavía no está cerrada la serie"

Fernando Gago, director técnico de Universidad de Chile, compareció tras la derrota ante Deportes Antofagasta y se responsabilizó por lo que fue rendimiento de sus dirigidos en el duelo válido por los cuartos de ida por la Copa Chile.

"Muchísima autocrítica. Pero todavía no está cerrada la serie. Es así. Duele el partido, sabíamos y entendíamos la situación que el rival nos podía proponer", sostuvo el adiestrador.

Seguido a ello, agregó: "No tuvimos fluidez, estuvimos imprecisos, no finalizamos bien la jugada como la queríamos hacer y en dos errores nos convirtieron dos goles, pero todavía nos queda el partido de vuelta".

"Lo planteamos así durante los primeros minutos, creíamos nos iban a estar presionando y a tener situaciones. El partido era así y después con el correr de los minutos íbamos a tener más dominio de la pelota", concluyó.

Universidad de Chile jugará la segunda parte de la llave ante Deportes Antofagasta el próximo miércoles 21 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT), en recinto por definir.