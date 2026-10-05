Gago y los seleccionados de la U: No los pienso ver, me importa lo que harán cuando vuelvan

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, habló en conferencia de prensa y abordó la presencia de Agustín Arce y Marcelo Morales en La Roja, con un contraste entre el poco seguimiento que les ha dado a ambos durante la fecha FIFA y el gran valor que tiene esta experiencia para los futbolistas.

"La verdad, no los vi todavía. No los vi, no los pienso ver. Hasta que vengan acá hablaré con ellos y lo entenderé. Trabajamos mucho en lo que es este partido (con Antofagasta)", indicó en conferencia de prensa.

"Sí sé que tuvieron minutos, sí sé que están bien, entrenando bien, pero no le presto atención, independientemente de si juegan o no, la cantidad de minutos y todo eso. Me importa lo que van a hacer cuando vuelvan acá y cómo vayan a llegar y la planificación que tenemos para los días de partido", sumó.

De todas formas, el exseleccionado argentino destacó la convocatoria de Arce y Morales: "Yo siempre digo que cuando citan un jugador a una selección, para mí siendo entrenador es espectacular porque significa que están haciendo bien las cosas en el club y que están en nivel para estar donde están los mejores de cada país".

"Independiente de si juegan o no juegan, para mí es importantísimo que el futbolista esté en selección. Es lo máximo a lo que puede aspirar cada futbolista. También es un lindo halago al ego del futbolista", complementó.

Respecto a la visita a Deportes Antofagasta por la ida en cuartos de final de la Copa Chile de este miércoles 7 de octubre (19:00), Gago remarcó que "todos los partidos y todas las clasificaciones son muy importantes, independientemente de cómo llega cada uno", y que "no implica absolutamente nada" enfrentar a un cuadro del Ascenso.

Además de poner en valor el envión anímico que dan los resultados, el DT azul también le bajó el perfil al concierto de BTS que afectará el uso del Estadio Nacional para la revancha: "Ya lo sabíamos, estaba planificado y lo entendemos; no me modifica la planificación. Hay tiempo todavía para pensar en ese partido".

El técnico también confirmó la plena recuperación de Tobías Reinhart y dio luces sobre Octavio Rivero, quien aún no está en plena condición para jugar.

"Está cada vez mejor. Ha levantado muchísimo sus niveles de entrenamiento, de los números, de lo que ven los especialistas. Yo creo que estamos ya en los últimos días para tenerlo a disposición para entrenar".