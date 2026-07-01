Gago y su vuelta a la U tras el infarto: Estoy acostumbrado a las situaciones adversas

Fernando Gago, quien volvió a dirigir a Universidad de Chile, analizó con autocrítica la caída por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, resultado que apretó la tabla del Grupo D en la Copa Chile y que frenó el impulso que traían los laicos con Fabricio Coloccini. Aunque también abordó su situación personal, tras el infarto que sufrió.

"Son situaciones de vida, estoy acostumbrado a las situaciones adversas. Todavía no caigo en lo que me pasó. Pero lo más lindo es estar en un campo de juego y es lo que voy a tratar de disfrutar", comentó en diálogo con TNT Sports.

Respecto a la derrota en el Nacional, Gago indicó que "el equipo no jugó a lo que pretendemos, no tuvimos la circulación ni el juego fluido. Nos apresuramos mucho, sobre todo en el segundo tiempo. Estamos primeros y tenemos que seguir aprovechando esa situación".

Consultado por la gran cantidad de juveniles en la citación, Gago sostuvo: "El parate nos va a favorecer mucho para cuidar jugadores y ponerlos bien. Tendremos días de descanso y una especie de pretemporada para llegar lo mejor posible al arranque de la Liga de Primera".

El próximo partido de la U de Gago será el domingo ante Santiago Wanderers en Valparaíso, a las 12:30 horas (16:30 GMT), en la quinta fecha de la Copa Chile.