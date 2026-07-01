Gago y su vuelta a la U tras el infarto: Estoy acostumbrado a las situaciones adversas
El técnico volvió en la derrota ante La Calera en Copa Chile.
El técnico volvió en la derrota ante La Calera en Copa Chile.
Fernando Gago, quien volvió a dirigir a Universidad de Chile, analizó con autocrítica la caída por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, resultado que apretó la tabla del Grupo D en la Copa Chile y que frenó el impulso que traían los laicos con Fabricio Coloccini. Aunque también abordó su situación personal, tras el infarto que sufrió.
"Son situaciones de vida, estoy acostumbrado a las situaciones adversas. Todavía no caigo en lo que me pasó. Pero lo más lindo es estar en un campo de juego y es lo que voy a tratar de disfrutar", comentó en diálogo con TNT Sports.
Respecto a la derrota en el Nacional, Gago indicó que "el equipo no jugó a lo que pretendemos, no tuvimos la circulación ni el juego fluido. Nos apresuramos mucho, sobre todo en el segundo tiempo. Estamos primeros y tenemos que seguir aprovechando esa situación".
Consultado por la gran cantidad de juveniles en la citación, Gago sostuvo: "El parate nos va a favorecer mucho para cuidar jugadores y ponerlos bien. Tendremos días de descanso y una especie de pretemporada para llegar lo mejor posible al arranque de la Liga de Primera".
El próximo partido de la U de Gago será el domingo ante Santiago Wanderers en Valparaíso, a las 12:30 horas (16:30 GMT), en la quinta fecha de la Copa Chile.