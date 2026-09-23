Gastroenteritis dejó a Lichnovsky fuera del choque entre la U y Everton

El defensor Igor Lichnovsky quedó fuera de la convocatoria de Universidad de Chile para visitar este jueves a Everton, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, luego de sufrir una gastroenteritis, según confirmó el técnico Fernando Gago.

"Estuvo con una gastroenteritis y no lo voy a convocar, prefiero que trabaje, que se ponga bien para el partido del domingo", explicó Gago en la previa del compromiso.

La U visitará a Everton este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito, en el partido de ida de la llave por los octavos de final del torneo.

Respecto al equipo que utilizará en Viña del Mar, Gago sostuvo: "Van a estar los jugadores que están disponibles para jugar, creemos que tenemos varias alternativas para afrontar el partido con jugadores que están en buen nivel y creo que vamos a tener una buena serie".

En relación a Octavio Rivero, comentó que "decidí que esta semana entrene bien, que entrene fuerte y se ponga bien para que encuentre unas buenas semanas de entrenamiento. Lo hablé con él. Necesitaba volver a jugar y con la suerte de volver a convertir, pero le falta aún esa parte final para ponerlo al nivel que pretendemos".

La revancha quedó programada para el domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, cuando Universidad de Chile recibirá a los "ruleteros" para definir al clasificado a la siguiente ronda.