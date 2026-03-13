Gerente de la U y el fallido proceso de "Paqui": Pasaron muchas cosas y no se dieron las cosas

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, rompió el silencio en torno a la salida del técnico Francisco "Paqui" Meneghini y aseguró que fue una partida consensuada entre ambas partes.

"Hay una autocrítica, la verdad es que fue un caballero. Lo conversamos, y de ambas partes creímos que era lo mejor (su salida)", dijo Mayo a Cooperativa Deportes en la previa del viaje del plantel azul a Coquimbo.

"Le agradecemos, pasaron muchas cosas que impidieron que se dieran las cosas como esperábamos, el fútbol es así", añadió.

Sobre la búsqueda del nuevo técnico, el funcionario de la U expresó que aún no hay definiciones.

"Hemos conversado con un par, no ha hablado nunca antes de tiempo. No soy de hablar", dijo.

Al ser consultado por los nombres de Jorge Fossati y Ricardo Gareca, Mayo comentó que "no voy a hablar antes de tiempo".

El elenco azul, de momento, se enfoca en el duelo ante Coquimbo Unido, a disputarse este sábado a las 18:00 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".