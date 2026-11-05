Goldberg describió una red de influencias de Felicevich y Cerda en la U

Rodrigo Goldberg, exdirector deportivo de Universidad de Chile y comentarista de Cooperativa Deportes, declaró como testigo ante la Fiscalía por el caso Sartor y describió lo que considera fue una red de influencias en las contrataciones del club, apuntando al representante Fernando Felicevich, al empresario Victoriano Cerda y a exintegrantes de la administración de Azul Azul.

Según reveló La Tercera, Goldberg entregó su testimonio el pasado 21 de octubre y relató una serie de situaciones que conoció durante su paso por la concesionaria entre 2019 y 2021, además de cuestionar las operaciones realizadas después de su salida, especialmente los fichajes de jugadores vinculados a Felicevich y procedentes de Huachipato.

Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a la participación de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce en las decisiones deportivas del club: "Yo creo y estoy convencido de que Victoriano Cerda estuvo metido en esto, porque él y Marcelo Pesce tuvieron manga ancha para meter jugadores en la U a destajo, con el consentimiento de Aubert. Clark confió en Aubert y se rodeó de sus amigos Felicevich y Victoriano".

El exdelantero también hizo hincapié en los montos involucrados en esas operaciones: "Es demasiado evidente, se trajeron a puros jugadores de Felicevich y de Huachipato y a precios demasiado elevados", aseguró, antes de lanzar una de sus acusaciones más duras: "Usaron a la U como caja pagadora por los jugadores".

En ese contexto, Goldberg recordó el caso del arquero Martin Parra, quien llegó desde Huachipato pese a que, según su relato, la institución tenía encaminada la contratación de Leandro Cañete. El exdirectivo consideró esa operación como una situación "a lo menos irregular" y la vinculó con la supuesta influencia de Cerda en las contrataciones.

Otro de los aspectos abordados fueron las millonarias comisiones pagadas a representantes. Goldberg sostuvo que, cuando asumió sus funciones en 2019 junto a Sergio Vargas, detectó que "la fuga de plata era descomunal" y recordó el pago de 200.000 dólares a un intermediario por el fichaje de Gonzalo Jara.

"Entonces hicimos una tabla en la cual le pagábamos un sueldo de jugador por comisión o el 5% de la operación total. Nosotros el año 2019 pagamos sino mal recuerdo 1 millón 200 mil dólares en comisiones. Justo el año después pagamos 90 mil dólares. Ahí varios se espantaron, entre ellos Felicevich", explicó.

Goldberg también apuntó contra Cristian Aubert, a quien acusó de obstaculizar decisiones deportivas durante su gestión. Entre los episodios mencionó una controversia por el posible fichaje de Branco Ampuero, cuyos costos, según su versión, aumentaron injustificadamente.

Sobre Michael Clark, relató una conversación en la que el dirigente rechazó sus sospechas respecto de Cerda. "Yo le dije que yo entiendo, pero que la evidencia dice otra cosa", recordó Goldberg, quien también cuestionó que algunos de los involucrados en las operaciones permanecieran al margen de las consecuencias judiciales.

"A mí siempre me ha sorprendido mucho de todo este caso es que de las personas que más han lucrado con esto que son Victoriano Cerda y Aubert estén libres de polvo y paja. Es una locura los sueldos que estaban pagando, son números que no dan por ninguna parte", manifestó ante el Ministerio Público.

Estas declaraciones se suman a los antecedentes de la investigación sobre el financiamiento de la compra de Azul Azul y la presunta participación de Victoriano Cerda, que también surgieron a partir de testimonios ante el Ministerio Público.