Exsocio de Sartor afirmó a la Fiscalía que Victoriano Cerda financió la compra de Azul Azul

Un nuevo antecedente sacude la interna de Universidad de Chile en el marco de la investigación por el denominado "Caso Sartor" luego de conocerse la declaración ante la Fiscalía de Alfredo Harz, exsocio del mencionado grupo financiero que compró Azul Azul en 2021.

De acuerdo con el testimonio de Harz ante el Ministerio Público, al cual tuvo acceso La Tercera, la adquisición del paquete accionario que pertenecía a Carlos Heller fue impulsada originalmente por Pedro Pablo Larraín, quien prefirió no figurar públicamente en la operación debido a su conocida identificación con Universidad Católica.

En ese contexto, el exejecutivo explicó que recién este año supo cómo se completó el pago de la transacción realizada hace tres años.

"Recién en 2024, en el contexto de la venta de las cuotas del FIP Tactical Sport a Inversiones Antumalal Ltda., me enteré de que Pedro Pablo había obtenido el saldo del valor de las acciones de Heller respecto de 2021 (del orden de $8.000 millones o más, aproximadamente) a través de Marinvest SpA, sociedad que entiendo está relacionada de algún modo a Victoriano Cerda", sostuvo Harz en su declaración.

Pese a revelar el origen del dinero, el imputado colaborador precisó que desconoce la figura legal exacta que se utilizó para el traspaso de dichos fondos, admitiendo no saber si se trató de un préstamo, un contrato de asociación o algún otro mecanismo financiero.

El testimonio de Harz también sitúa al expresidente de Huachipato en los movimientos más recientes del control del club estudiantil. Específicamente, en la venta de Tactical Sport a Inversiones Antumalal concretada en diciembre de 2024.

"La firma de este contrato ocurrió el 13 de diciembre de 2024, días antes de que la CMF revocara la existencia de Sartor AGF, el 20 de diciembre de ese año. Recuerdo que fue un día viernes en la tarde. Cerca de las 15:00 o 16:00 horas, llegaron Michael CIark, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y dos o tres personas más que trabajaban con ellos a la oficina de Sartor. Pedro Pablo me llamó a la sala de reuniones para que 'firmara un contrato'. Hasta ese momento no tenía información sobre esta operación, así que fue en el acto mismo de la firma que me enteré de qué se trataba, y fue la primera vez que vi el documento, a excepción de mi firma", declaró.

Según relató, en dicha instancia participaron el actual presidente de Azul Azul, Michael Clark, además de Marcelo Pesce y el propio Victoriano Cerda. Harz afirmó que se limitó a firmar el contrato final sin haber intervenido en las negociaciones previas ni haber conocido el documento con anticipación.

Junto con ello, reveló un mensaje que le habría enviado Cerda dirigido a Pedro Pablo Larraín, en el que le pedía no firmar la prenda de las acciones de Azul Azul con el banco BCI, advirtiéndole que "las iba a perder todas con él".

Todos estos antecedentes forman parte de la carpeta de investigación que lleva adelante el Ministerio Público y corresponden exclusivamente a la declaración entregada por Alfredo Harz en su condición de colaborador de la justicia.