"Gracias Lucas": El mensaje de despedida de la U a Di Yorio

Luego de que se confirmase el fichaje del argentino Lucas Di Yorio por Santos Laguna de México, en Universidad de Chile no tardaron en escribir un mensaje de despedida para quien fuese su delantero en 2025.

"Gracias por darlo todo por nuestros colores. Mucho éxito en tus próximos desafíos", fue el escueto mensaje que la institución "azul" compartió a través de sus redes.

En su etapa en el "Romántico Viajero", Di Yorio brindó 14 goles en 43 partidos jugados por cuatro competiciones distintas. Además, fue el máximo anotador de la U con 12 tantos en la Liga de Primera.

La continuidad del atacante de 29 años no pudo garantizarse debido a problemas en negociaciones con Athletico Paranaense. Ya que el club brasileño pidió 2.5 millones de dólares que se diferenciaron de los 1.1 que ofrecieron los "azules" como máximo.