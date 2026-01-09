Hinchas de la U molestos: Superclásico será pocos días antes del duelo con Palestino por Sudamericana

El fixture de la Liga de Primera 2026 recién publicado por la ANFP sacó ronchas en la parcialidad de Universidad de Chile, debido a la agenda que deja muy cerca dos partidos clave.

El primer Superclásico del año ante Colo Colo será en el Estadio Monumental el fin de semana del 1 de marzo, justo antes del partido con Palestino por la fase previa de Copa Sudamericana; el miércoles 4 de marzo.

Más allá de las horas de descanso y que aún no se determina la programación del clásico, los hinchas azules mostraron su descontento en redes sociales ante la cercanía de dos encuentros tan importantes.