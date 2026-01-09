Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.0°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Hinchas de la U molestos: Superclásico será pocos días antes del duelo con Palestino por Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cercanía de ambos encuentros hizo a los forofos azules sacar sus dardos contra la ANFP antes del inicio de la temporada.

Hinchas de la U molestos: Superclásico será pocos días antes del duelo con Palestino por Sudamericana
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El fixture de la Liga de Primera 2026 recién publicado por la ANFP sacó ronchas en la parcialidad de Universidad de Chile, debido a la agenda que deja muy cerca dos partidos clave.

El primer Superclásico del año ante Colo Colo será en el Estadio Monumental el fin de semana del 1 de marzo, justo antes del partido con Palestino por la fase previa de Copa Sudamericana; el miércoles 4 de marzo.

Más allá de las horas de descanso y que aún no se determina la programación del clásico, los hinchas azules mostraron su descontento en redes sociales ante la cercanía de dos encuentros tan importantes.

Imagen foto_00000004

Imagen foto_00000003

Imagen foto_00000009

Imagen foto_00000008

Imagen foto_00000005

Imagen foto_00000006

Imagen foto_00000007

Imagen foto_00000010

Imagen foto_00000001

Imagen foto_00000012

Imagen foto_00000011

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada