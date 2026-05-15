Histórico dirigente de la U Marcos Kaplun falleció a los 84 años

El histórico dirigente de Universidad de Chile Marcos Kaplun Pimstein falleció a los 84 años durante la noche del jueves, luego de permanecer internado en la Clínica Indisa por complicaciones en su estado de salud.

Kaplun estuvo ligado durante décadas al club azul y llegó a la Corporación de Fútbol de Universidad de Chile en 1976, etapa en la que se mantuvo por 18 años y fue parte de un periodo que tuvo como uno de sus hitos el título conseguido en 1994.

Entre sus gestiones más recordadas aparece su participación en el regreso de Patricio Yáñez al fútbol chileno en 1990, cuando el exmundialista pasó de Real Betis a la U. Pese a dejar la primera línea dirigencial tras diferencias con René Orozco, mantuvo siempre su cercanía con la institución.

En 2017 volvió a la actividad formal como director de Azul Azul, cargo en el que se mantuvo hasta 2019, y también fue dirigente de la ANFP, donde ocupó el puesto de primer vicepresidente en una mesa directiva de transición encabezada por Sebastián Moreno.

De acuerdo con la información entregada por su familia, el funeral de Marcos Kaplun Pimstein se realizará este viernes 15 de mayo, a las 15:00 horas, en el Cementerio Israelita de Conchalí, ubicado en Dorsal 289, Recoleta.