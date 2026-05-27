Hormazábal intentó aislar a la U del ruido dirigencial: Tratamos de estar al margen

Fabián Hormazábal enfrentó una pregunta directa sobre el golpe que viven los hinchas de Universidad de Chile, en una semana marcada por el presente deportivo del equipo y por nuevos antecedentes extrafutbolísticos que volvieron a instalar a Azul Azul en el centro de la noticia.

El contexto llegó luego de que accionistas minoritarios de la concesionaria presentaron una querella contra Michael Clark, expresidente de Azul Azul, contra Inversiones Antumalal y contra todos quienes resulten responsables por el delito de administración desleal y otros ilícitos que se acrediten en la investigación.

A ese escenario se sumó otro capítulo ligado a la propiedad de la concesionaria, luego de que la Fiscalía reveló antecedentes sobre el financiamiento que recibió José Ramón Correa para comprar el 21 por ciento de las acciones de Azul Azul, operación realizada a través de su sociedad Romántico Viajero SpA.

Consultado por el ambiente que rodea al club, Hormazábal reconoció que el plantel está consciente del momento, aunque sostuvo que la respuesta debe venir desde la cancha. "Estamos conscientes como equipo de que no podemos perder más puntos. Sabemos que ha sido una semana dura, pero desde ahora en adelante intentaremos darle buenas noticias y alegrías a la gente", señaló.

El lateral derecho también marcó distancia respecto de los temas judiciales y administrativos que golpean a la concesionaria. "Con lo extrafutbolístico tratamos de estar al margen y enfocarnos solo en lo que nos compete a nosotros", afirmó.

Hormazábal apuntó al partido contra Deportes Concepción como una oportunidad para iniciar la reacción azul, luego de resultados que dejaron a la U obligada a recuperar terreno en la tabla. "Empezando por el partido que viene, intentaremos darle buenas noticias a la gente para que todo vaya más tranquilo", agregó.

El jugador insistió en que el equipo debe mantener la calma, aunque asumió la urgencia de volver a sumar de a tres. "Debemos estar tranquilos, sabiendo que no podemos perder más puntos. Intentaremos empezar a ganar desde el próximo partido", sostuvo.

En esa línea, valoró la semana de trabajo con el cuerpo técnico y aseguró que el plantel reforzó aspectos físicos y futbolísticos para afrontar el próximo desafío. "Ha sido una semana bastante intensa. Sumamos mucha intensidad y eso nos va a venir bien a la hora de enfrentar los partidos", comentó.

La U recibirá a Deportes Concepción con la necesidad de transformar el ruido externo en una respuesta deportiva, mientras el club sigue envuelto en cuestionamientos dirigenciales y el plantel intenta sostener el foco en la competencia.