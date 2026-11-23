Informe arbitral detalló el motivo de la expulsión de Lichnovsky ante O'Higgins
El juez Juan Lara explicó la infracción que significó la segunda tarjeta amarilla para el defensor de Universidad de Chile en el triunfo de los azules en Rancagua.
El juez Juan Lara explicó la infracción que significó la segunda tarjeta amarilla para el defensor de Universidad de Chile en el triunfo de los azules en Rancagua.
El informe arbitral de Juan Lara entregó detalles de la expulsión de Igor Lichnovsky durante el triunfo por 1-0 de Universidad de Chile ante O'Higgins, disputado el sábado en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Según consignó el juez, el defensor recibió su segunda tarjeta amarilla a los 52 minutos por conducta antideportiva: "Estando el balón en juego, el jugador golpea con el antebrazo en el cuello del adversario", detalló en el documento oficial.
El zaguero ya había sido amonestado a los 40 minutos, también por conducta antideportiva, por lo que debió abandonar el terreno de juego y dejó a su equipo con 10 futbolistas durante gran parte del segundo tiempo.
Pese a la inferioridad numérica, el conjunto dirigido por Fernando Gago consiguió quedarse con la victoria gracias a un gol de Eduardo Vargas a los 76 minutos.