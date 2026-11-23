El informe arbitral de Juan Lara entregó detalles de la expulsión de Igor Lichnovsky durante el triunfo por 1-0 de Universidad de Chile ante O'Higgins, disputado el sábado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Según consignó el juez, el defensor recibió su segunda tarjeta amarilla a los 52 minutos por conducta antideportiva: "Estando el balón en juego, el jugador golpea con el antebrazo en el cuello del adversario", detalló en el documento oficial.

El zaguero ya había sido amonestado a los 40 minutos, también por conducta antideportiva, por lo que debió abandonar el terreno de juego y dejó a su equipo con 10 futbolistas durante gran parte del segundo tiempo.

Pese a la inferioridad numérica, el conjunto dirigido por Fernando Gago consiguió quedarse con la victoria gracias a un gol de Eduardo Vargas a los 76 minutos.