Ingreso extra para la U: Castellanos tiene todo listo para millonario fichaje por West Ham

Universidad de Chile recibió buenas noticias este jueves, ya que obtendrá un ingreso extra gracias a la millonaria venta de Valentín Castellanos a West Ham.

Según Fabrizio Romano, reconocido periodista especialista en fichajes, la operación quedó acordada para realizarse por 29 millones de euros, lo que le valdrá a los azules un monto gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA.

El cuadro azul hizo debutar profesionalmente al delantero argentino en 2017, por lo que, de acuerdo su tiempo en el club mientras se consideraba juvenil, correspondería aproximadamente el 1 por ciendo del monto de la transferencia (alrededor de 290.000 a 300.000 euros).

Otros equipos que se verán beneficiados gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, son el club mendocino Leonardo Murialdo (donde se formó en sus inicios juveniles y debutó a los 15 años) y Montevideo City Torque (que lo recibió a los 18 años y donde jugó entre 2017 y 2018).

Así, solo a falta de la firma, "Taty" llegará a la Premier League, desde Lazio, donde llegó en el año 2023 por 15 millones de euros y donde disputó 69 partido, anotando 16 goles.