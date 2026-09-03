Se sintió en Santiago: reportan temblor 5.0 en Los Vilos

Un temblor de magnitud 5.0 se registró a las 17:18 horas, con epicentro 7 kilómetros al noreste de Los Vilos, en la Región de Coquimbo; y con un hipocentro estimado en 106 kilómetros de profundidad.

El sismo se sintió también en Santiago, aunque Senapred reportó que las mayores intensidades se situaron en Illapel, Vicuña y Montepatria, con V grados Mercalli.

En Salamanca y Quillota, en tanto, se reportó IV grados Mercalli; mientras que en la Región Metropolitana se detalló como III en Tilti.