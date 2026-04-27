José Miguel Insulza: El "Panzer" que desembarca en Azul Azul

El exministro de Estado y exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, es a partir de este martes nuevo miembro del directorio de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, club del cual es hincha desde pequeño.

Este abogado de 82 años y titulado justamente de la Casa de Bello es hombre de estadio y se reconoce fanático de la U desde la época del "Ballet Azul". Es por ello que siendo ministro de Eduardo Frei y Ricardo Lagos era frecuente que estuviera en el Nacional viendo desde la tribuna al equipo de sus amores.

Incluso sus cercanos hablan de que después de las extenuantes reuniones de la OEA en Washington se conectaba para revisar cómo le había ido a la U.

"Desde chico soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado. Cuando estuve en el exilio no ganamos nada, así que no hubo nada que perderse", dijo en 2018 a La Tercera.

"Soy un devoto del fútbol y por suerte me han tocado partidos muy importantes. Estuve en el Estadio Nacional cuando Leonel Sánchez noqueó a un italiano en el Mundial del 62. También fui al estadio para la final de la Copa América en Chile y cuando -Zinedine- Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi", añadió en esa misma entrevista dejando en claro su fanatismo por el "Deporte Rey".

El año 2014, Insulza realizó una charla en el CDA siendo secretario general de la OEA y ahí le manifestó al plantel de ese entonces que aprovecharan su día a día, pues "cada momento debe tener un significado en sí porque ciertamente uno quiere que le vaya bien, pero también puede pasar lo contrario. Pero yo les deseo que les vaya bien, aprovechando cada momento que la vida les dé manera consistente y sistemática. Preparándose para lo que viene, pero sacándole el jugo a las cosas que hace".