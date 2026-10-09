Juan Martín Lucero: Sé que no ha sido mi mejor año desde que juego al fútbol

El delantero de Universidad de Chile, Juan Martín Lucero, abordó su irregular temporada con los azules, reconoció que entiende las críticas recibidas y aseguró que mantiene su confianza en revertir el momento a través del trabajo en la previa al compromiso del próximo lunes ante Ñublense.

"A nadie le gusta ser criticado en su trabajo, sea el que sea. Pero también entiendo al hincha, entiendo que es parte del fútbol y que mi año no ha sido el mejor. Lo sé y soy muy autocrítico", afirmó.

El atacante agregó que no conoce otra fórmula para cambiar su presente: "La única forma que sé para salir de esto es trabajando y entrenando al máximo. Hay situaciones o momentos que uno no puede controlar y a veces simplemente suceden o no suceden. Sé que no ha sido mi mejor año desde que juego al fútbol, pero estoy entrenando y trabajando".

Lucero también repasó los problemas físicos que marcaron parte de su temporada y destacó que durante el segundo semestre ha logrado entrenar y competir sin nuevas molestias musculares.

"En el primer semestre tuve las lesiones que todos sabemos y las complicaciones físicas, pero este segundo semestre me he sentido bien. Por suerte no he vuelto a tener dolores ni molestias musculares", explicó.

Respecto de su adaptación futbolística, el atacante reconoció que todavía no ha conseguido mostrar la versión que esperaba desde su llegada al club: "El fútbol no es una matemática, no es que dos más dos sea cuatro. A veces las cosas salen y a veces no. Simplemente no ha salido una buena versión y hay que seguir trabajando".

Además, confirmó que Independiente presentó una oferta concreta por su fichaje, pero explicó que su intención siempre fue permanecer en Universidad de Chile.

"Fue una oferta real. Siempre dejé todo en manos de Universidad de Chile, que ellos decidieran. Yo dije que me quería quedar acá, que quería continuar en el club. Siempre dije que estaba muy contento y muy feliz, así que eso no está en mis planes", sostuvo.

En esa misma línea, Lucero reafirmó su deseo de continuar durante la próxima temporada: "Estoy muy feliz y muy contento acá en el club. Es una gran institución, un gran club, me han tratado muy bien. Estoy muy agradecido y obviamente quiero continuar".

El delantero también se refirió a la derrota ante Deportes Antofagasta por Copa Chile y remarcó que Universidad de Chile mantiene abierta la serie: "No fue un buen partido nuestro. Sabemos que no hicimos las cosas bien. La llave no está cerrada, tenemos nuestro juego en casa y vamos a luchar y pelear para pasar la serie, que es uno de los objetivos muy grandes que tenemos como grupo".

En el torneo nacional, Lucero apuntó a aprovechar la suspensión del compromiso de Universidad Católica y destacó que la U mantiene intacta su lucha por los primeros lugares: "Siempre estamos obligados a ganar y siempre queremos ganar. Si conseguimos un triunfo podemos quedar momentáneamente en segundo lugar. Mientras las matemáticas den, queremos seguir luchando hasta el último minuto".

También valoró la posibilidad de compartir ataque con Eduardo Vargas y destacó la calidad del plantel: "Jugar en un club grande siempre conlleva presión. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Me siento muy contento de compartir cancha con jugadores como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Hay un gran plantel y se disfruta mucho".

Por último, tuvo palabras para Marcelo Díaz y su próxima despedida: "Marcelo es una gran persona. Me trató muy bien desde que llegué al club. Es un gran capitán y un referente para nosotros y para Universidad de Chile. Se merece todo el cariño y se lo ha ganado. Ojalá ese día pueda disfrutar su despedida y sea un gran momento para él".