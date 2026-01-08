La U apuntó a Marcelo Morales como primera opción para su banda izquierda

La inminente partida de Matías Sepúlveda a Argentina obligó a Universidad de Chile a moverse en el mercado con la definición de su postura para buscar su nuevo lateral izquierdo.

Como informamos en Cooperativa Deportes, Lanús optó por dejar de negociar y derechamente pagar la cláusula de salida por el "Tucu". Con eso en mente, la principal carta azul es el regreso de Marcelo Morales.

El canterano del "Bulla" es la opción más a mano para el club, pues el propio jugador tiene deseos de regresar tras un año sin continuidad en New York Red Bulls y su equipo B, en Estados Unidos.

La posibilidad de un préstamo desde la MLS tiene a Morales en ventaja frente al escenario económico que siginificaría sacar a Esteban Matus desde Audax Italiano.

Además, la relación entre ambos clubes quedó marcada en la caída del fichaje de Matus a mitad de 2025 con todo ya listo, pues en aquella oportunidad la partida de Sepúlveda a Brasil fracasó a última hora.

La U espera sumar a "Chelo" Morales, el paraguayo Lucas Romero -que firmará en las próximas horas- y buscar un delantero en punta para reforzar el plantel.