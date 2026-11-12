Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago32.9°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U es uno de los equipos con menos goles recibidos en Sudamérica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro azul fue destacado en el Top 10 por su efectividad defensiva.

La U es uno de los equipos con menos goles recibidos en Sudamérica
 Club U. de Chile (Facebook)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile destacó a nivel internacional como uno de los equipos sudamericanos con menor promedio de goles recibidos por partido, según un estudio del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

La entidad, vinculada a la Universidad de Neuchâtel en Suiza, analizó la 10 ligas de Primera División de Conmebol, ubicando al conjunto azul en el quinto lugar.

El equipo dirigido por Fernando Gago presentó un promedio de 0.70 goles en contra cada 90 minutos, siendo el único club chileno dentro del Top 10 y ubicándose por encima de Boca Juniors (0.71), reciente campeón anual del fútbol argentino.

El podio es liderado por Palmeiras de Brasil con 0.60 recibidos por encuentro, seguido por Deportivo Cali de Colombia (0.68) y Alianza Lima; que a su vez está empatada con Metropolitanos de Venezuela (0.69).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada