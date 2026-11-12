La U es uno de los equipos con menos goles recibidos en Sudamérica

Universidad de Chile destacó a nivel internacional como uno de los equipos sudamericanos con menor promedio de goles recibidos por partido, según un estudio del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

La entidad, vinculada a la Universidad de Neuchâtel en Suiza, analizó la 10 ligas de Primera División de Conmebol, ubicando al conjunto azul en el quinto lugar.

El equipo dirigido por Fernando Gago presentó un promedio de 0.70 goles en contra cada 90 minutos, siendo el único club chileno dentro del Top 10 y ubicándose por encima de Boca Juniors (0.71), reciente campeón anual del fútbol argentino.

El podio es liderado por Palmeiras de Brasil con 0.60 recibidos por encuentro, seguido por Deportivo Cali de Colombia (0.68) y Alianza Lima; que a su vez está empatada con Metropolitanos de Venezuela (0.69).