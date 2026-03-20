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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U felicitó a Lucas Romero por su citación a la selección paraguaya

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Gustavo Alfaro convocó al volante azul para los amistosos frente a Grecia y Marruecos.

La U felicitó a Lucas Romero por su citación a la selección paraguaya
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Universidad de Chile felicitó a su volante de contención Lucas Romero por su citación a la selección paraguaya para los amistosos FIFA de marzo.

"Nuestro volante fue convocado por Gustavo Alfaro de cara a los partidos amistosos ante Grecia y Marruecos¡Felicidades y mucho éxito!", expresó el cuadro azul en redes sociales.

El mediocampista paraguayo llegó esta temporada como refuerzo de la U, sin embargo bajo el mando del extrenador laico, Francisco Meneghini jugó muy pocos minutos en las primeras fechas de la Liga de Primera.

Los guaraníes enfrentarán a los griegos este viernes 27 de marzo a las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Georgios Karaiskakis" en Atenas.

El martes 31 de marzo a las 16:00 horas (19:00 GMT) se medirán ante Marruecos en el Estadio Bollaert- Delelis de Lens.

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