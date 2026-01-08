La U oficializó su primer amistoso de la pretemporada

Universidad de Chile hizo oficial su primer amistoso de la pretemporada 2026 luego de confirmar el duelo ante Racing Club de Avellaneda, a disputarse el próximo domingo 18 de enero en el Estadio "Ester Roa", de Concepción.

El duelo se jugará a las 19:00 horas y las entradas ya están a la venta a través del sistema Passline.

Recordar que la ocasión servirá para ver el estreno de Francisco "Paqui" Meneghini y el retorno de Eduardo Vargas al cuadro azul.

Recordar que la "Academia" viene de jugar las semifinales de la Copa Libertadores y de ser protagonista en la Liga Argentina de la mano del técnico Gustavo Costas.

