Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U oficializó su primer amistoso de la pretemporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco azul jugará el próximo domingo 18 ante Racing en Concepción.

Universidad de Chile hizo oficial su primer amistoso de la pretemporada 2026 luego de confirmar el duelo ante Racing Club de Avellaneda, a disputarse el próximo domingo 18 de enero en el Estadio "Ester Roa", de Concepción.

El duelo se jugará a las 19:00 horas y las entradas ya están a la venta a través del sistema Passline.

Recordar que la ocasión servirá para ver el estreno de Francisco "Paqui" Meneghini y el retorno de Eduardo Vargas al cuadro azul.

Recordar que la "Academia" viene de jugar las semifinales de la Copa Libertadores y de ser protagonista en la Liga Argentina de la mano del técnico Gustavo Costas.

El duelo lo podrás seguir en todas las plataformas de Cooperativa Deportes.

