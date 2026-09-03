La U quedó citada al Tribunal por uso de pirotecnia en duelo ante Universidad de Concepción

Universidad de Chile quedó citada al Tribunal de Disciplina luego de que el árbitro del partido ante Universidad de Concepción, Diego Flores, consignara el uso de pirotecnia en el duelo del pasado domingo en el Estadio "Ester Roa".

El hecho ocurrió en dos ocasiones: Al momento de entrar el equipo y a los 81 minutos cuando "simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur, activan un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, las cuales fueron lanzadas a la pista atlética del estadio, deteniendo el partido por 5 minutos".

"Se activa protocolo de locución y seguridad privada procede al retiro de las bengalas, reanudando el partido la minuto 86", expresó el juez en el documento oficial.

Con esto, el elenco azul deberá presentarse el próximo martes 8 de septiembre a las 19:00 horas en una sesión telemática.