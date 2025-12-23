Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U ratificó la salida de dos jugadores: Un delantero y un defensa

| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro azul agradeció a Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia.

Universidad de Chile informó a través de sus canales oficiales que el delantero argentino Lucas Di Yorio y el defensor Ignacio Tapia dejan de pertenecer al club con miras a la temporada 2026.

La institución explicó que el trasandino finalizó el préstamo acordado con el Club Athletico Paranaense de Brasil y no continuará formando parte de nuestra institución en 2026.

El delantero arribó a inicios del 2025 y completó un total de 43 partidos y anotó 14 goles sumando el título de la Supercopa 2025.

Tapia, en tanto, deja el CDA tras cuatro temporadas sumando 64 partidos y un gol, y logrando para su palmarés la Copa Chile 2024 y la mencionada Supercopa.

"Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por ambos jugadores. A su vez, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales", comentó el club en su sitio web.

En portada