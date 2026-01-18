Síguenos:
La U recibió el apoyo de su gente con banderazo antes de enfrentar a Racing en Concepción

Durante la noche de este sábado, los adherentes de Universidad de Chile se congregaron para dar la bienvenida al plantel que se trasladó a Concepción para medirse ante Racing Club. El choque, de carácter amistoso, marcará el inicio de la pretemporada y está fijado para las 19:00 horas de este domingo 18 de enero en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".

