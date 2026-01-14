Pía Adriasola, esposa del Presidente electo José Antonio Kast, publicó en Instagram que se reunió con las exprimeras damas Luisa Duran (Ricardo Lagos), Martita Larraechea (Eduardo Frei Ruiz-Tagle) y Cecilia Morel (Sebastián Piñera), en la que comentó que le “transmitieron” su experiencia y desafíos que vivieron en el cargo, que fue eliminado en 2022 y se estima que sea restituido durante el próximo Gobierno.

"Desde su originalidad, cada una de ellas ha aportado enormemente al desarrollo de iniciativas que han tenido un impacto social muy importante, y han quedado en la memoria de todos los chilenos", celebró la futura primera dama.

LEER ARTICULO COMPLETO