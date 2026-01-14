Síguenos:
Pía Adriasola se reunió con exprimeras damas

Pía Adriasola, esposa del Presidente electo José Antonio Kast, publicó en Instagram que se reunió con las exprimeras damas Luisa Duran (Ricardo Lagos), Martita Larraechea (Eduardo Frei Ruiz-Tagle) y Cecilia Morel (Sebastián Piñera), en la que comentó que le “transmitieron” su experiencia y desafíos que vivieron en el cargo, que fue eliminado en 2022 y se estima que sea restituido durante el próximo Gobierno.

"Desde su originalidad, cada una de ellas ha aportado enormemente al desarrollo de iniciativas que han tenido un impacto social muy importante, y han quedado en la memoria de todos los chilenos", celebró la futura primera dama.

