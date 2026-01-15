La U se despidió de Sepúlveda: Los azules no olvidaremos esa zurda extraordinaria, Tucu

Universidad de Chile confirmó la salida del polifuncional Matías Sepúlveda, quien fue anunciado como nuevo jugador de Club Atlético Lanús de Argentina.

El equipo argentino ejerció la cláusula de salida del jugador de 26 años, quien sumó 75 apariciones con la camiseta azul, consiguiendo la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Este es el primer desafío internacional del "Tucu", quien ya jugó en O'Higgins, Audax Italiano y Universidad de Chile.