La U tiene en la mira a un volante del ascenso italiano para el segundo semestre

Apenas unos días después del traspié sufrido con el fichaje del lesionado defensa uruguayo Valentín Gauthier, Universidad de Chile está cerca de sumar su segunda incorporación en el mercado de pases.

Según el periodista trasandino César Luis Merlo, especialista en el mercado de futbolistas, el conjunto laico llegó a un acuerdo con el mediocampista argentino Tobías Reinhart, jugador de Reggiana, cuadro recién descendido a la Serie C de Italia.

De acuerdo con el comunicador, el "Romántico Viajero" invertirá en la compra del pase del volante, con un contrato por dos años y medio.

"La secretaria técnica llevaba tiempo siguiéndolo y Gago vio con buenos pedirlo. Fue uno de los mejores mediocampistas de la Serie B y lo querían varios equipos de la misma categoría", aseguró Merlo en la red social X.

Surgido de la cantera de Temperley y con un periodo a préstamo en Spezia, el trasandino arribó a Reggiana en 2024 y a pesar de haber perdido la categoría en la última campaña, se estableció como un nombre fijo en la oncena, con un registro de 34 partidos y tres goles.