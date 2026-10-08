Leandro Fernández recordó su paso por la U: Fueron tres años hermosos de principio a fin

El delantero argentino Leandro Fernández recordó con cariño su paso por Universidad de Chile, club en el que permaneció durante tres temporadas y con el que aseguró haber construido una relación especial tanto con los hinchas como fuera de la cancha.

En conversación con ESPN, el atacante fue consultado por el afecto que todavía recibe desde Chile y reconoció que el sentimiento es recíproco.

"Me quieren mucho y yo también los quiero mucho. Tengo un amigo que siempre me escribe, que significa mucho para la U, y siempre tengo una buena relación. La gente me tiene un gran aprecio, creo que me fue bien y tengo un cariño muy lindo con ellos", señaló.

Fernandez también repasó los logros conseguidos durante su estadía en el cuadro azul y recordó que estuvo cerca de alcanzar el título del Campeonato Nacional en 2024.

"Me fue bien. No logramos el objetivo que fue en 2024 salir campeón, por muy poco, pero después salimos campeones de Copa Chile y de la Recopa contra Colo Colo", indicó.

Al ser consultado por cuál fue el país del extranjero en el que mejor se sintió durante su carrera, el atacante eligió sin dudar su experiencia en Chile.

"Sí, fueron tres años hermosos, de principio a fin. La verdad que muy lindos. La pasé muy bien yo, la familia y tenemos un cariño muy grande. Cada vez que podemos vamos, visitamos a los amigos. Tenemos nuestra casa allá también, así que cada vez que podemos vamos", cerró.