Leo Rey a los hinchas de la U: Es parte del juego, no sean como Alexítico

Leo Rey, cantante chileno y reconocido hincha de Colo Colo, respondió a las críticas que generó su provocador mensaje contra Universidad de Chile durante la celebración de la estrella 35 en el Estadio Monumental, donde sorprendió a los asistentes con su grito "Chúpalo, Chunchítico", una adaptación de su conocida frase contra Alexítico.

"Oye, un tremendo saludo para la gente de la U. No se lo tomen a pecho, es una humorada, es parte del juego. El fútbol es algo que nos apasiona a todos, es parte de la familia, de Chile, y es así el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde y cuando uno pierde no dice nada. Así que esto es parte del juego, no se lo tomen así, parte del humor. No sean como Alexítico", expresó el artista.

La controversia surgió durante su presentación en los festejos del conjunto "albo", cuando el exvocalista de La Noche modificó su tradicional grito contra Alexítico, su antiguo compañero de agrupación, para dedicarlo a los seguidores del clásico rival. La intervención provocó la celebración de los hinchas presentes en el recinto de Macul y posteriormente generó reacciones en redes sociales.

Con sus nuevas declaraciones, Leo Rey defendió el carácter humorístico de su intervención y llamó a los seguidores de Universidad de Chile a interpretar la provocación como parte de la rivalidad futbolística, aunque cerró su mensaje con una nueva referencia a Alexítico.