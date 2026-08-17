Lichnovsky: Si no hubiese sido necesario irme de la U, no lo habría hecho nunca

Igor Lichnovsky profundizó sobre su regreso a Universidad de Chile este lunes en su presentación oficial ante la prensa y reiteró su alegría por volver al cuadro azul, junto con una mirada a la actualidad del equipo y la espera por el debut.

El defensa señaló que "hay muchos motivos. Primero, si no hubiese sido necesario irme de la U, no lo habría hecho nunca, pero hay motivos futbolísticos, económicos, uno es joven y quiere jugar. Eso pasó como a los 20 años".

"Segundo podría ser las situaciones contractuales. Me acuerdo tener 25 años y ya estar hablando de una vuelta. Quizás mi familia más cercana apoyaba que yo viniese a la U. Lo tercero podría decir que es el momento que vive el club, tanto dentro como fuera (de la cancha)", relató.

Respecto a lo último, Lichnovsky dijo: "Conozco muy bien la situación que está pasando Universidad de Chile en lo dirigencial. No es este momento, en mi presentación, para hablarlo. Como hincha, y con mucho respeto por ser de la casa, lo voy a comentar, me voy a abrir".

"No sé cómo sea en otros clubes, a lo mejor en todos pasa, pero la identidad que le pasa a un niño en este club te cambia la vida. Tengo valores de mi casa, pero también tengo valores de la Universidad de Chile", expuso.

"Por mi experiencia, si bien es importante que haya futbolistas de gran nivel, también es importante que haya dirigentes que sepan de la interna. Temas empresariales, pero también hay que estar instruidos en temas deportivos. Aquí en la U tiene que ser así", sumó el defensor.

La espera del debut y el Superclásico: "Estoy disponible y listo"

Sobre sus expectativas de vuelta en la U, indicó que "no hay que hablar antes de tiempo. Soy un futbolista que tiene demasiada confianza en sus condiciones, en sus fortalezas. Sé que desde afuera, y hablando como chileno, puede parecer que el jugador a los 20, 21 o 22 años no logra afianzarse, pero a pesar de eso el jugador se está desarrollando. Vas desarrollando la experiencia".

"Hoy, a mis 32 años, podríamos decir que sí estoy en un gran nivel, que no solo va a verse dentro de la cancha, también en la experiencia afuera. También uno puede aportar con comentarios, hablando con los más jóvenes", sumó.

Respecto al Superclásico ante Colo Colo de este domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional, Lichnovsky remarcó que "por supuesto que estos partidos son diferentes. Desde que tengo 10 años se dice que da igual cómo venga uno o el otro. Como dije, es una gran motivación volver en este momento. Solo tengo buenas palabras en mi equipo y la confianza absoluta de que tenemos un objetivo".

"El partido más importante siempre es el que viene, y en este caso es Colo Colo, y lo vamos a afrontar sabiendo la responsabilidad que tenemos como club grande. Por supuesto, es un clásico", dijo.

"Estoy disponible y listo. No hay dudas del rendimiento, lo que uno puede hacer, pero obviamente hay aspectos físicos que el cuerpo técnico podría ver. Yo me siento bien, pero será una decisión del cuerpo técnico", complementó.