Liquidador de Sartor se reunió con la Universidad de Chile: Contrato se conversará en otra oportunidad

Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, sostuvo una reunión con la Universidad de Chile para explicar los alcances del proceso concursal y entregar antecedentes sobre la situación que actualmente enfrenta la sociedad anónima que administra al club de fútbol, Azul Azul.

Tras la cita, Godoy detalló que el objetivo del encuentro estuvo centrado exclusivamente en esa materia. "Le pudimos exponer básicamente de lo que se trata el proceso concursal y poder dar las tranquilidades. Esperamos para que la universidad nos pueda plantear sus puntos, pero le expusimos básicamente asuntos relativos al tema concursal", explicó.

El liquidador también fue consultado por la intención de la Universidad de Chile de revisar las condiciones del contrato que mantiene con Azul Azul, asunto que no fue tratado durante esta reunión y que quedó pendiente para una instancia posterior.

"No era el objetivo de la reunión, así que no lo tratamos y quedamos para otras oportunidades de conversar", sostuvo Godoy.

Ante la posibilidad de que ese vínculo sea revisado durante el proceso, el liquidador precisó que las negociaciones correspondientes a Azul Azul están en manos de su directorio. "El que negocia por Azul Azul es el directorio de Azul Azul. Nosotros lo revisaremos, pero mientras tampoco tengamos los planteamientos no podemos opinar", afirmó.

Godoy señaló además que no quedó programada una nueva reunión con la casa de estudios, aunque ambas partes acordaron mantenerse en contacto para abordar posteriormente distintos aspectos con mayor profundidad.

Respecto de los próximos pasos, apuntó a la junta de acreedores como la siguiente instancia relevante del proceso. "Estamos tratando de avanzar en poder preparar algunas propuestas a la junta de acreedores y, una vez que lo tengamos, lo vamos a informar en la junta de acreedores, que es la oportunidad que va correspondiendo", cerró.

La presencia de Godoy responde a la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., matriz del grupo, decretada por el 13° Juzgado Civil de Santiago. El tribunal designó a Eduardo Godoy como liquidador titular de la sociedad, que volvió a controlar el 90 por ciento de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, vehículo que posee el 63,07 por ciento de Azul Azul.

La reunión se produjo además un día después de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez en el marco del caso Sartor, investigación que contempla delitos como administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de OPA.