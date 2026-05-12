Lucas Assadi: La U es todo para mí

El futbolista Lucas Assadi valoró la renovación de su contrato con Universidad de Chile y la definió como un paso muy importante en su carrera, en un momento en que buscaba darle continuidad a su historia en el club donde se formó.

El volante expresó su felicidad por haber sellado el acuerdo después de varias conversaciones y remarcó el orgullo que siente por seguir ligado a la institución que lo recibió desde niño y que, según sus propias palabras, representa casi toda su vida futbolística y personal.

El mediocampista explicó que la decisión de continuar respondió tanto al cariño que siente por la U como al deseo de no cerrar una etapa de manera incompleta. En ese sentido, sostuvo que no le habría gustado marcharse sin jugar o sin renovar, y subrayó que el respaldo del club, de sus compañeros y del cuerpo técnico fue clave para terminar de concretar una extensión que venía buscando desde hace meses junto a su entorno.

"Este contrato nuevo significa mucho para mí, la verdad. Creo que era algo que venía buscando hace un par de meses, lo venía conversando sobre todo con 'Manu' -Manuel Mayo- y bueno, se dio ahora. Estoy muy feliz, muy orgulloso de renovar con el club de mis amores", señaló Assadi, quien además contó que su familia recibió la noticia con mucha alegría y que la jornada terminaría con una celebración íntima por este nuevo paso en su carrera.

En esa misma línea, el jugador profundizó en el lazo que mantiene con Universidad de Chile desde las divisiones menores y recordó que llegó al club cuando tenía apenas 7 años. También mencionó el reencuentro con la profesora que lo inscribió en la institución y repasó un recorrido que lo llevó a debutar a los 17 años y a completar prácticamente toda su formación dentro del club, hasta consolidarse en el plantel profesional.

"Decido continuar acá porque, como lo dije, es el club de mis amores. Creo que no me hubiera gustado irme de la manera que se podría haber dado, sin jugar o sin renovar. Creo que esto es algo lindo y creo que estoy haciendo bien las cosas con el club que me ha dado todo en realidad. Estoy desde los 7 años acá, así que es prácticamente todo este club para mí", afirmó el volante, antes de remarcar: "Para mí, en verdad, después de mi familia, lo es todo".

Assadi también abordó su presente futbolístico y reconoció que todavía está enfocado en dejar atrás la lesión de tobillo que complicó su rendimiento y continuidad. El mediocampista explicó que trabaja a diario con el área médica y que complementa ese proceso con tratamientos específicos durante la semana, todo con la intención de volver a su nivel y recuperar aquellas características que más lo identifican dentro de la cancha.

"Tuve una lesión que se me complicó bastante en el tobillo. La trabajo todos los días aquí con los 'kines' y a mitad de semana voy a la MEDS a hacerme un par de tratamientos más. En realidad es todo para volver a mi nivel, que es lo que tanto quiero", explicó. Luego añadió: "Creo que he estado al debe con eso, he jugado poco; quiero volver a lo mío, a lo que yo sé, encarar, convertir varios goles. Quiero volver a eso y también a nivel de club levantar la copa a fin de año, creo que es lo que todos queremos".

Junto con sus metas personales y colectivas, el volante tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas y destacó el cariño que recibe tanto en el estadio como en el día a día. Para Assadi, esa cercanía con la gente tiene un valor especial, porque entiende que jugar en el club del que es hincha y sentir además el respaldo permanente del entorno termina por reforzar todavía más un vínculo que ya considera inseparable.

"Solo palabras de agradecimiento en realidad. En el estadio, afuera del estadio, acá mismo afuera del CDA, cuando uno sale en los autos o cuando te pillan en cualquier parte, siempre son súper cariñosos, súper amables. Se nota que en realidad a uno lo quieren y de verdad eso es muy gratificante, porque jugar acá, en el club de tu amor, y que los hinchas también te quieran es algo muy bonito", sostuvo.

Sobre su lugar dentro del camarín, Assadi reconoció que aún no se considera un líder principal, aunque sí valoró la presencia de referentes positivos dentro del plantel. En ese contexto, destacó a jugadores de experiencia como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas y Matías Zaldivia, además de expresar orgullo por el crecimiento de varios jóvenes con quienes compartió desde etapas formativas en el club.

Mayo: "Es un jugador distinto, con un talento diferencial"

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, también valoró la continuidad de Assadi y destacó el peso especial que tuvo esta negociación por tratarse de un futbolista formado en casa. El directivo remarcó que le tocó seguir de cerca su crecimiento desde el debut hasta su consolidación en el plantel, y aseguró que en el club existe felicidad por haber logrado la renovación de un jugador al que consideran distinto y con condiciones poco comunes en el fútbol chileno.

"Las renovaciones con jugadores que lógicamente queremos que permanezcan más tiempo con nosotros son especiales, pero por sobre todo la de Luca, que es un jugador formado en casa, que la gente lo quiere mucho, pero acá en el club también. Personalmente me ha tocado ver su debut, su crecimiento; es un jugador distinto a lo que el fútbol chileno tiene, con un talento diferencial", afirmó Mayo. Además, sostuvo que, aunque más adelante pueda cumplir el sueño de jugar en el extranjero, hoy en la U están muy contentos de saber que seguirá ligado al club para ayudarlos a pelear por sus objetivos.