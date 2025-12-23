Lucas Di Yorio se despidió de la U: "Jamás los voy a olvidar azules"

El delantero argentino Lucas Di Yorio se despidió de Universidad de Chile a través de sus redes sociales, con un mensaje a la hinchada del cuadro azul.

"La U ha sido mi casa durante este 2025, y hoy los caminos se separan, pero siempre estarán en mi corazón. He disfrutado muchísimo este tiempo juntos, momentos buenos y momentos no tan buenos, pero siempre dando lo máximo de mi, trabajando y entregando todo por conseguir los objetivos", escribió el atacante trasandino, quien fichó en Santos Laguna.

""Quiero agradecer al cuerpo técnico y a mis compañeros, por el apoyo y la confianza en todo momento en mi estadía. Con mi familia, nos llevamos lindas amistades, hermosos recuerdos y mucho amor. Esas compañías que jamás se olvidan y perduran en el tiempo", agregó Di Yorio.

"Jamás los voy a olvidar azules", cerró Di Yorio su mensaje, con un corazón azul.

Di Yorio ya se encuentra entrenando en Santos Laguna, viviendo su tercera incursión en el fútbol mexicano, tras sus pasos en Club León y Pachuca.