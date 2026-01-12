Lucas Romero en su presentación en la U: Sé lo que significa el club

El volante paraguayo Lucas Romero fue presentado ante los medios como refuerzo de Universidad de Chile y de inmediato mostró estar consciente de la responsabilidad que implica vestir la camiseta azul.

"Llego a un club muy grande acá en Chile. Sé lo que significa el club, muchas exigencias, así que tengo que dar lo mejor de mí. Es la primera vez que salgo al extranjero para jugar, así que estoy muy contento de estar acá", declaró el jugador guaraní.

Romero, quien llega tras un destacado 2025 que incluso le valió nominaciones a la selección de Paraguay, aseguró que su objetivo es retribuir la confianza en la cancha. "La verdad que voy a dar todo de mí para poder ganarme el cariño de la gente, para dar lo mejor de mí siempre", afirmó.

Aprendizaje junto a los referentes

El mediocampista también tuvo palabras para la disputa por la titularidad, donde compartirá zona con históricos como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Lejos de amilanarse, Romero vio con buenos ojos esta oportunidad de crecimiento.

"Ellos me van a ayudar muchísimo ahí dentro del campo de juego. Voy a aprender muchísimas cosas de ellos, son experimentados. Va a haber una sana competencia, la U exige mucho, así que en todos los puestos va a haber jugadores que son muy buenos y vamos a competir sanamente", concluyó.