Lucero aún espera su salida de Fortaleza para ser nuevo jugador de la U, que ya tiene un "plan B"

El delantero argentino Juan Martín Lucero sigue esperando resolver su situación contractual con Fortaleza y, según fuentes cercanas a Universidad de Chile, tras esto será nuevo jugador azul.

Según Cooperativa Deportes, el exjugador de Colo Colo sigue entrenando con el elenco brasileño a la espera de destrabar su salida.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que todo sigue igual y que el "Gato" terminará vistiendo la camiseta del "Romántico Viajero".

El exjugador de Colo Colo, apunta a recibir alrededor de 400.000 dólares como finiquito para destrabar su salida de Fortaleza. Sin embargo, desde el club brasileño pretenden pagar menos que esa cifra.

Tras conocerse las complicaciones en la salida de Fortaleza, desde Universidad de Chile comenzaron a tantear una segunda opción para el ataque: El delantero uruguayo Gonzalo Mastriani, quien pertenece a Atlético Paranaense y pasó la última temporada a préstamo en Botafogo.