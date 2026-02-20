Madre de Lucas Asaddi sufrió un asalto: El mensaje del jugador de la U

Paola Reygadas, madre de Lucas Assadi, atacante de Universidad de Chile, fue víctima de un asalto durante la jornada del jueves.

El propio futbolista de los azules comunicó esta situación a través de sus historias de Instagram con el siguiente mensaje: "A mi madre la acaban de asaltar, cualquier cosa a Instagram o Whatsapp no es ella".

Hasta el momento no se entregaron mayores antecedentes sobre lo ocurrido ni sobre el estado de la afectada.

Este hecho ocurrió en la antesala del duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache, que se enfrentarán este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de la Liga de Primera, donde el cuadro laico buscará su primera victoria en el torneo.