Marcelo Díaz hizo autocrítica por su apoyo a Michael Clark: "Capaz que la cagué"

El volante Marcelo Díaz pasó de ser ídolo de Universidad de Chile a ganarse duras críticas por parte de hichas del cuadro azul después de defender a Michael Clark, expresidente de Azul Azul y que está siendo investigado por la Justicia por delitos asociados al caso Sartor.

Tras la salida del timonel de la concesionaria que administra a la U, el capitán del conjunto estudiantil aseguró que Clark "claramente vino a ordenar la casa".

Ahora, en declaraciones a Balong Radio, "Carepato" realizó una autocrítica por pólémico apoyo al exdirectivo de los laicos.

"Claramente afuera, arriba en el club, está la cagada, pero adentro del club no. Yo siempre hago las diferencias. En el club está todo bien, hay gente que se saca la cresta para que funcione, hablo de la gente administrativa", comenzó diciendo.

"Puta, yo sí hago la autocrítica y está clarísimo que por lo menos ese video no tuvo que haber salido nunca. Es un tema comunicacional de la U dentro del club que queda ahí, lo hablé con las personas que tenía que hablar", añadió.

Sobre las críticas de los hinchas, el bicampeón de América con la Roja sostuvo: "Sí me siento muy responsable porque se entiende de otra forma. Mis palabras tal vez no son las expresiones que realmente quería dar, pero a esa gente de la U que me enjuició por esta frase, les digo: 'Puta, si sentís que estuvo mal, te pido disculpas'".

"No lo he hecho con intención de perjudicar al club. Yo soy el hueón que más ha hecho hueás por la U y que me enjuicien por una palabra... Capaz que la cagué, sí, pero el fundamento y donde iba yo es que el club funciona", agregó.