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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Marcelo Díaz: Ojalá que mis cenizas las tiren al estadio de la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Yo sería el más feliz si muero adentro de la cancha defendiendo a la U", expresó.

Marcelo Díaz: Ojalá que mis cenizas las tiren al estadio de la U
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El volante Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, reiteró su amor por la camiseta azul en la recta final de su última temporada como jugador profesional y reveló que un gran deseo es quedar por siempre en un futuro estadio del club.

"Si tienes que morir, te tienes que morir dentro de la cancha. Yo soy de esos weones. Yo sería el weón más feliz si muero adentro de la cancha defendiendo a la U. El weón más feliz, en serio" señaló en el podcast Metamos Bulla publicado en las redes oficiales del equipo.

"Y mis cenizas, que sean tiradas en el estadio de la U. Así de chuncho soy. (Mis cenizas) van a ser guardadas y van a estar en el estadio de la U, Dios quiera", añadió.

Posteriormente en la conversación, señaló que "estar viviendo los últimos meses es súper especial. Es fantástico, de verdad, es muy emocional. Pero sepan que de acá no me voy a ir. Uno de mis grandes anhelos es volver a la galería".

"Voy a seguir permaneciendo, ojalá, muchos años en el club. Voy a morir siendo hincha de la U y yo ya les dije: Ojalá que mis cenizas las tiren al estadio de la U. Y lo que me queda, a disfrutar, a pasarlo bien, a sentirse orgulloso", reiteró.

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