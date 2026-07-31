Marcelo Díaz: "Siempre hablo desde lo deportivo porque es el lugar que me corresponde"

Marcelo Díaz, volante y capitán de Universidad de Chile, se refirió a las críticas recibidas por su apoyo a Michael Clark, expresidente de Azul Azul, quien fue formalizado por el caso Sartor, afirmando que "como capitán del club me veo en la obligación de salir a hablar".

"Lo que ha sucedido en abril (sus palabras hacia Clark) es lo que sigo sosteniendo y sigo pensando. Deportivamente, nosotros no tenemos ningún problema. Yo siempre hablo desde lo deportivo porque es el lugar que a mí me corresponde", señaló.

Además, el mediocampista agregó que "no tengo ninguna amistad con alguien de Sartor, en donde me han querido involucrar y de verdad que no tengo pito que tocar. Solamente me preocupo como capitán del club que amo de todo lo que sucede, pero deportivamente hablando".

Finalmente, Díaz agradeció el apoyo brindado por Cecilia Pérez ante el acoso que ha recibido en redes sociales, declarando que "ella y todos los funcionarios del club saben perfectamente quien soy yo, como me desvivo día a día. Desde que volví en 2024 he dejado mi vida y la piel".