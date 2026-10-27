Marcelo Morales: "Vamos a luchar hasta el final y ganar todo lo que nos queda"

La contundente goleada por 4-1 sobre Everton en Rancagua reavivó la ilusión de Universidad de Chile en la recta final del Campeonato Nacional 2026 al recortar a siete puntos la distancia con el líder Colo Colo cuando restan 15 unidades en disputa y así lo manifestó el lateral zurdo Marcelo Morales, quien dejó en claro que en el plantel azul la consigna es presionar al archirrival hasta que los números den.

"La verdad es que ellos perdieron puntos y nosotros sumamos, así que hasta que tengamos opciones matemáticas vamos a luchar hasta el final y vamos a ganar todo lo que nos queda", remarcó el carrilero en conversación con TNT Sports.

Para mantenerse en la pelea, la escuadra universitaria tendrá un desafío de alta exigencia este domingo en la fecha 26, cuando visite a Universidad Católica en el Claro Arena, un choque crucial donde Morales garantizó que estará presente pese a haber salido resentido frente a los viñamarinos.

A los 63 minutos del duelo ante los "ruleteros", el futbolista debió ser sustituido por precaución, pero descartó de plano una lesión de gravedad. "Fue un susto nomás. Es para cuidarse un poquito, pero estoy bien. Salí por precaución. Este partido no me lo pierdo ni cagando", cerró el zaguero, totalmente enfocado en el clásico y en mantener encendida la pugna por el título.