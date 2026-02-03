Síguenos:
Marcelo Morales y las críticas a su forma física: "Sé lo que soy como jugador"

Publicado: | Fuente: U. de Chile
El defensa Marcelo Morales fue presentado como refuerzo de Universidad de Chile este martes en el Complejo Deportivo Azul, y en su regreso al equipo abordó las críticas que ha recibido en su carrera por su forma física, señalando que "no me centro mucho en los comentarios, sé lo que soy como jugador, lo que puedo aportar al equipo, así que intento centrarme en mí, en mi familia y en mi entorno".

