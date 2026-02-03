Morales bajó el perfil a los dichos de Díaz: "Es un amigo, lo tomo como algo para aprender"

Marcelo Morales fue presentado en su retorno a Universidad de Chile y en sus primeras palabas a la prensa respondió respecto a los dichos de Marcelo Díaz, quien la semana pasada aseguró que lo mejor para quienes emigran al extranjero es no volver al fútbol chileno.

"Lo de Marcelo (Díaz) lo dijo en general, que no fue directo hacía mí, lo conversamos pero él siempre me ayuda, me aconseja. Cuando estaba en Estados Unidos, hablamos mucho, es un amigo, y siempre ha mandado buenas vibras", dijo Morales, quien tras un año de escasa continuidad en la MLS decidió volver a la U.

"Lo tomo como algo general y como algo para aprender que lo que él quiere siempre", añadió.

Con respecto a su retorno al elenco laico, Morales expresó que "me pone feliz, es mi casa, estoy acá desde que tenía ocho años".

"Siempre voy a estar disponible, y eso lo define el técnico. El es quien toma la decisión", agregó en relación a la posibilidad de ser titular el domingo en la visita de la U a Huachipato.

Sobre su paso por la MLS, Morales expresó que "el año que tuve en Estados Unidos no fue como lo esperaba. Tuve lesiones, me operé, y no tuve la continuidad que tuve en 20234, pero hay que sacar lo positivo, el idioma, la preparación física para crecer como jugador".

"La idea es retomar el nivel, mejorar. En 2024 fue un buen año para la institución y para mí también, y la idea es superarme día a día, con un plantel que está muy bien conformado", expresó.