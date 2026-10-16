Matías Rodríguez habló de la presencia de Beccacece y ausencia de Sampaoli en su despedida

A solo horas de vivir su esperado partido de homenaje en el Estadio Bicentenario de La Florida, el histórico lateral de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, abordó los últimos preparativos de su despedida y confirmó la situación de los dos principales estrategas del histórico ciclo 2011: la presencia de Sebastián Beccacece y la obligada baja de Jorge Sampaoli.

En diálogo con Cooperativa Deportes, el defensor más goleador en la historia del cuadro estudiantil explicó las gestiones que realizó para reunir a la dupla técnica que conquistó la Copa Sudamericana, explicando los motivos de fuerza mayor que le impidieron al casildense sumarse al evento.

"Sebastián Beccacece sí va a estar. Jorge Sampaoli lamentablemente tenía una gira programada; intentó modificarla, pero se le trasladó unos días y no va a poder estar", reveló.

"Pero bueno, viene su exayudante técnico, así que él vendrá a hacer el equipo", añadió Rodríguez, quien detalló algunos de los nombres que dirán presente en el duelo.

"Van a estar Osvaldo González, Marcos González, Pepe Rojas, el 'Chelo' Díaz, Charles Aránguiz, Gustavo Lorenzetti, Guillermo Marino, Diego Rivarola, Gustavo Canales, Juan Abarca, Paulo Magalhaes... toda la banda del 2011. También Mauricio Victorino, Waldo Ponce, Matías Caruzzo, Sergio Vargas y ojalá 'Luchito' Musrri", complementó.

El trasandino expresó su profunda emoción por saldar la deuda pendiente con la fanaticada azul tras su frío adiós en 2021: "Cuando me fui en plena pandemia no lo pudimos hacer con público y ahí empezó a generarse esa idea loca de organizar algo para despedirme de la gente. Esperamos que sea una fiesta y que vengan a disfrutar de un momento inolvidable", expresó antes de valorar su paso por la U.

"Tuve la fortuna de estar en el lugar indicado, en la U desde 2010 hasta 2012, que fue una época demasiado linda la que me tocó vivir. Obviamente ganar la primera copa internacional para un club tan grande fue una satisfacción enorme y un sueño cumplido. Cuando uno inicia en el fútbol empieza a soñar con jugar en Primera, salir campeón, llegar a la selección o ganar títulos internacionales", concluyó.