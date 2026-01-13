Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago24.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Matías Sepúlveda dejó la pretemporada de la U para firmar en Lanús

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Tucu" tendrá su primera experiencia internacional.

Matías Sepúlveda dejó la pretemporada de la U para firmar en Lanús
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Matías Sepúlveda dejó la pretemporada de Universidad de Chile y viajó este martes a Argentina para firmar su contrato y convertirse en nuevo jugador de Lanús.

El "Tucu", quien fue una pieza clave en el esquema de la U durante la temporada 2025, disputó 42 partidos, anotó cinco goles y repartió ocho asistencias.

Durante las últimas semanas, el cuadro argentino intentó negociar con Universidad de Chile, pero finalmente decidió ejecutar la cláusula de salida para llevarse al jugador nacional.

Ahora, el nuevo técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, deberá buscar un reemplazo para Sepúlveda para cubrir su baja en la temporada 2026. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada