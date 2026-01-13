Matías Sepúlveda dejó la pretemporada de la U para firmar en Lanús

El chileno Matías Sepúlveda dejó la pretemporada de Universidad de Chile y viajó este martes a Argentina para firmar su contrato y convertirse en nuevo jugador de Lanús.

El "Tucu", quien fue una pieza clave en el esquema de la U durante la temporada 2025, disputó 42 partidos, anotó cinco goles y repartió ocho asistencias.

Durante las últimas semanas, el cuadro argentino intentó negociar con Universidad de Chile, pero finalmente decidió ejecutar la cláusula de salida para llevarse al jugador nacional.

Ahora, el nuevo técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, deberá buscar un reemplazo para Sepúlveda para cubrir su baja en la temporada 2026.