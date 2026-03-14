Maxi Guerrero y el triunfo tras la salida de "Paqui": Tuvimos que sacar la tarea adelante y lo logramos

Maximiliano Guerrero, figura del triunfo de Universidad de Chile sobre Coquimbo Unido, valoró el esfuerzo de sus compañeros, remarcando que tuvieron que superar una complicada situación, tras la salida del técnico Francisco "Paqui" Meneghini a comienzos de semana.

"Estábamos concentrados, sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos que estar metidos en el partido. Se nos había ido el técnico, asumió Jhon (Valladares), tomamos la responsabilidad", declaró el delantero tras el partido en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

En la misma línea, sostuvo que "sabíamos que era complicado venir a jugar, pero lo hicimos de buena manera. Nos entregamos al máximo como nos dijo el cuerpo técnico. Estoy feliz por el esfuerzo del equipo".

Finalmente, volvió a reflexionar sobre la salida de "Paqui": "Es un tema complejo, uno nunca quiere que se vaya un técnico. Tuvimos que sacar la tarea adelante en esta situación y lo logramos. Eso es lo importante".