Medio reveló contrato con cláusulas que apuntan a anular la venta de Azul Azul a Michael Clark

Un contrato incorporado a la investigación del Caso Sartor estableció que la venta del 90 por ciento de Tactical Sport a Michael Clark permanece impaga y contiene cláusulas para anular la operación. El fondo controla el 63,07 por ciento de las acciones de Azul Azul.

Según La Tercera, Antumalal, sociedad vinculada a Clark, acordó en diciembre de 2024 comprar las cuotas de Tactical Sport por un monto inicial de 5.609 millones de pesos, aunque el precio bajó a cerca de 2.457 millones tras incumplirse un aumento de capital comprometido por Sartor.

El acuerdo fijó el pago en tres cuotas anuales y la primera venció a fines de 2025 sin ser cancelada. El documento también establece la resolución de la compraventa ante el embargo de las cuotas de Tactical Sport o de las acciones de Azul Azul, además de una solicitud o declaración de liquidación de Sartor.

Las acciones de la concesionaria se encuentran embargadas y Sartor atraviesa un proceso de liquidación encabezado por Eduardo Godoy Hales. Pese a ello, Clark no ejerció hasta ahora la facultad de dejar sin efecto la operación.

En caso de anulación, el control de Tactical Sport regresará a la esfera de Sartor y quedará bajo la administración del liquidador, quien tendrá entre sus opciones designar un nuevo administrador o impulsar la venta del paquete mayoritario de Azul Azul para responder ante los acreedores.