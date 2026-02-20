Meneghini: La presión la manejo con trabajo, lo que se diga afuera no lo puedo controlar

Francisco Meneghini, entrenador de Universidad de Chile, habló en extenso de cara al partido contra Deportes Limache de este domingo 22 de febrero (20:30 horas), con respuesta a las duras críticas que ha recibido, el análisis del próximo rival y otras situaciones deol cuadro azul.

"Claramente, (necesitamos) resultados que consoliden y den más confianza al proceso, porque las sensaciones en la semana son buenas, trabajamos bien. Un resultado te da confianza para seguir en la misma línea y también mejorar en el juego", dijo en conferencia de prensa.

"El juego y el resultado se retroalimentan: Un buen resultado te permite soltarte más y jugar mejor, y el hecho de jugar mejor te acerca al resultado. Estamos en esa línea de empujar las dos cosas para seguir creciendo", sumó.

El DT admitió que la falta de gol "es el gran tema a mejorar", aunque opinó que "las situaciones colectivas han estado bien", con salidas desde el arquero y "también las situaciones de presión, recuperamos bastante rápido". Según "Paqui", falta "fluidez de movimientos, más precisión en ciertas zonas" del ataque.

"El último partido creo que fue en el que más generamos, superamos al rival y merecimos ganar. ¿Nos conforma? No. ¿Alcanza? No, pero sí fue el primer partido que podemos decir claramente que dominamos al rival. Tuvimos nuestras oportunidades y más allá de tirar más o menos, el equipo tiene que atacar mejor", continuó.

Respecto a los cuestionamientos por el mal inicio, el técnico dijo: "La presión la manejo con trabajo, enfocándome en lo que puedo controlar. Lo que se diga afuera, las opiniones de los hinchas -que son totalmente válidas- y las opiniones de la prensa no las puedo controlar".

"Entiendo que en un momento como este toca aceptar muchas críticas, pero no me enfoco en eso. No es algo a lo que invierta tiempo durante el día. Mi foco es el trabajo, cómo entrenamos, cómo preparamos el partido y preparamos el mejor equipo posible para competir. Esa es mi manera para gestionar la presión externa, que obviamente existe", explicó.

"Mi foco es Limache. El comienzo en cuanto a puntos no ha sido el esperado, entonces el foco tiene que ser Limache. Estoy cien por ciento pensando en eso y trabajamos en eso, no proyectamos más allá, como lo hacemos siempre", agregó sobre posibles dudas a su continuidad si no empieza a encontrar resultados.

Sobre su próximo rival, resaltó que "a la velocidad de los tres de arriba se le suman los dos carrileros y a veces hasta un mediocampista. Va a ser muy importante dominar el balón y los espacios para que ellos no puedan correr".

"De todas maneras, es difícil pensar que en 90 minutos ellos no van conseguir situaciones de contraataque, porque de seis goles que han convertido, cinco han sido de esa manera. Más allá de lo que podamos hacer cuando se perdió la pelota, es muy importante lo que hacemos cuando disponemos de la pelota", analizó.

La lesión de Octavio Rivero y los árbitros

Meneghini también abordó la baja de Octavio Rivero por una sinovitis de rodilla, que recrudeció antes del partido con Huachipato y lo dejó fuera ante Palestino por precaución: "Es un jugador importante y quiere aportarle al equipo. Obviamente para ningún jugador es agradable estar fuera, menos para uno que acaba de llegar".

Sin embargo, el uruguayo "después del partido con San Luis (a puertas cerradas) volvió a darse una situación similar y se ha decidido parar un tiempo".

"Fechas exactas no tenemos, pero esperamos que se desinflame la rodilla y ver cómo evolucionamos. Confiamos en que más temprano que tarde esté a disposición. La realidad es que buscamos que esté bien, porque ha hecho esfuerzos, y han hecho que no esté al cien por ciento. Que vuelva en las mejores condiciones y no estar mermado", expuso.

"No soy doctor y quizás no soy el más indicado para entrar en detalles, pero en estos momentos no se contempla la operación, lo que pasa es que tenemos que ir evaluando cómo se va sintiendo", adelantó.

Por otro lado, fue consultado por la reunión de Michael Clark y Manuel Mayo con Roberto Tobar luego del polémico gol anulado ante Palestino que pudo significar el 1-0 azul en La Cisterna.

"La relación con la comisión arbitral no me compete a mí, no es que yo esté al tanto ni involucrado. Respecto a los arbitrajes, más allá de la opinión que podamos tener, van tres fechas y tenemos que mejorar como equipo; jugar mejor y hacer más goles, que sin nos anulan uno tengamos la capacidad de hacer otro y no estar dependiendo de si lo cobran o no", dijo "Meneghini".

"Los rendimientos de los árbitros no están en nuestro alcance. Obviamente siempre queremos que arbitren lo mejor posible, a nosotros y a todos, y que haya un criterio uniforme. No depende de mí ni estoy involucrado, lo que nos ocupa es jugar mejor y depender lo menos posible del arbitraje", cerró al respecto.