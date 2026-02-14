Síguenos:
Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

U. de Chile cayó ante el San Luis de Humberto Suazo en duelo amistoso

 Jordan Moraga / Comunicaciones San Luis
Universidad de Chile sumó un nuevo traspié, esta vez en un partido amistoso a puertas cerradas contra San Luis de Quillota, cuadro del Ascenso dirigido por Humberto "Chupete" Suazo.

La escuadra "canaria" venció en el Centro Deportivo Azul por 2-1, luego de dos tiempos de 35 minutos.

Los goles quillotanos corrieron por parte de Sebastián Parada y Fabián González, mientras que el descuento de la U fue mediante un penal de Ignacio Vásquez.

A diferencia de la visita, el "Bulla" de Francisco Meneghini presentó equipo alternativo, con suplentes y juveniles, tras haber enfrentado a Palestino anoche en La Cisterna.

