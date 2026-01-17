Meneghini: Los refuerzos se han acoplado bien

El técnico de Universidad de Chile, Francisco "Paqui" Meneghini, hizo la previa de duelo que el cuadro azul afrontará este domingo ante Racing de Avellaneda y valoró la adaptación de los nuevos jugadores del elenco laico.

"Estoy muy contento porque se ha trabajado muy bien. Tenemos líderes que marcan el camino y también jóvenes con mucha energía", dijo el entrenador en Concepción.

"Además, los refuerzos se han acoplado bien", añadió.

De cara al duelo ante la Academia, Meneghini expresó que "estamos con muchas expectativas por el partido de mañana. Será una buena forma de medirnos".